Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области

Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+





Женщина отправилась собирала в лесу неподалеку от трассы Шуя-Сергеево сморчки, а нашла полуистлевшего мертвеца. Как сообщает газета «Местный спрос», труп человека, предположительно мужчины, был привязан за шею к дереву бельевой веревкой. Тело находилось в получидячем положении, голова частично мумифицирована.

О страшной находке грибник сообщила в полицию. В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится проверка, работают криминалисты. Следствие выясняет, было ли это самоубийство или смерть носит криминальный характер.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

2406

Фото: «Местный спрос»