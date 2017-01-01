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Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области
Мертвый человек с петлей на шее, привязанный к дереву, находился в полусидячем положении – ФОТО 18+
Женщина отправилась собирала в лесу неподалеку от трассы Шуя-Сергеево сморчки, а нашла полуистлевшего мертвеца. Как сообщает газета «Местный спрос», труп человека, предположительно мужчины, был привязан за шею к дереву бельевой веревкой. Тело находилось в получидячем положении, голова частично мумифицирована.
О страшной находке грибник сообщила в полицию. В настоящее время по факту обнаружения трупа проводится проверка, работают криминалисты. Следствие выясняет, было ли это самоубийство или смерть носит криминальный характер.Фото: «Местный спрос»
ключевые слова: труп
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Новость дня
сегодня, 13:19Труп с мумифицированной головой обнаружен в лесу в Ивановской области
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