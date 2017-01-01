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Новости

20 минут назад

В Ивановской области начинающим фермерам окажут господдержку на 21 млн рублей


5 мая в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области состоится вручение грантов начинающим фермерам и грантов на развитие семейных животноводческих ферм. В мероприятии примет участие зампредседателя регионального правительства Светлана Давлетова.

Поддержка будет оказана 13 начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 3 гранта выделено на развитие семейных животноводческих ферм. Общая сумма господдержки составит 21,1 млн рублей.



ключевые слова: сельское хозяйство фермеры господдержка гранты
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