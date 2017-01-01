В Ивановской области работает «горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита





1 мая по в регионе начала работать «горячей линии» по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Она будет действовать до 15 мая. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Информацию о том, что делать и куда обращаться, если присосался клещ, где можно произвести исследование клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща, о первых признаках инфекции, о мерах специфической и неспецифической профилактики клещевого вирусного энцефалита, об основных правилах индивидуальной защиты от нападения клещей можно получить по телефону (4932) 30-17-32.

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