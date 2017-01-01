Ивановский рок-клуб проведет флешмоб барабанщиков

Мероприятие состоится в Арт-сквере





6 мая в ивановском Арт-сквере (пересечение улиц 10 Августа и Марии Рябининой) будет дан старт новому сезону работы открытой рок-площадки «Россия – это мы!».

В этот день ивановский рок-клуб организует флешмоб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-групп.

Также для зрителей мероприятия выступят лауреаты областных творческих конкурсов.

Начало работы площадки: 14.00. Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях.

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