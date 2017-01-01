Новости
35 минут назад
Ивановский рок-клуб проведет флешмоб барабанщиков
Мероприятие состоится в Арт-сквере
6 мая в ивановском Арт-сквере (пересечение улиц 10 Августа и Марии Рябининой) будет дан старт новому сезону работы открытой рок-площадки «Россия – это мы!».
В этот день ивановский рок-клуб организует флешмоб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-групп.
Также для зрителей мероприятия выступят лауреаты областных творческих конкурсов.
Начало работы площадки: 14.00. Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях.
ключевые слова: музыка рок барабанщики флешмоб
- оцените новость:
-
(0)
- 159
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 10:57Пять машин сгорели ночью в Иванове
В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
-
(0)
- 2392
сегодня, 10:12В Иванове определен участок для высадки 600 саженцев
-
(3)
- 2422