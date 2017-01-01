В Иванове у 83-летнего пенсионера лже-соцработники похитили 300 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступников





В полицию с заявлением обратился 83-летний житель областного центра. Пенсионер сообщил полицейским, что стал жертвой обмана. Накануне к потерпевшему, проживающему в квартире на улице Кузнецова, пришли неизвестные и, представившись работниками соцзащиты, проникли в квартиру. Войдя в доверие к пенсионеру, аферисты под предлогом обмена денег похитили у него 300 тысяч тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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