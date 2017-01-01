«Бессмертный полк» в Иванове: как это будет





9 мая, в День Победы, в Иванове пройдет памятное шествие «Бессмертный полк». В 14.00 начнется сбор участников народной акции и формирование колонн. Первая колонна будет располагаться напротив памятника Героям фронта и тыла у перекрестка с улицей 8 Марта. Во время построения колонн и на пути следования будет для участников акции будет организован питьевой режим.

В народном шествии примет участие глава облцентра Владимир Шарыпов.

В 15.00 начнется шествие колонн по маршруту: памятник Героям фронта и тыла – пр. Шереметевский – пл. Революции – пр. Ленина – пл. Пушкина.

Во время движения шествия оркестр Музыкального училища и духовой оркестр, которые пойдут в составе колонны, исполнят всенародно любимые песни военных лет.

Завершится шествие на площади Пушкина. Здесь с 15.30 до 17.00 пройдет акция «Народная Победа». Зрители смогут увидеть показательные выступления воинов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и курсантов Ивановской академии МЧС, выставку боевой техники, выставку ретро-автомобилей (автомобили времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также послевоенного времени). Будет также организована работа интерактивных площадок «Военно-полевой узел связи», «Блокадный хлеб», «Споемте, друзья!», работа палатки сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо».

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