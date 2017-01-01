У ивановской мэрии дорожно-ремонтная машина провалилась в яму

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Машина с литой асфальтобетонной смесью провалилась задним левым колесом то ли в дорожную яму, то ли в ливневку в самом центре Иванова – неподалеку от здания городской администрации. Как такое могло произойти, пока неясно. Видимо, дорожники очень торопились на ямочный ремонт на одну из ивановских улиц – улицы Смирнова, где случилось это ДТП, в сегодняшних планах администрации на ямочный ремонт не было. Теперь, может, и появится.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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