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Новости

сегодня, 12:09

У ивановской мэрии дорожно-ремонтная машина провалилась в яму

ФОТО


Машина с литой асфальтобетонной смесью провалилась задним левым колесом то ли в дорожную яму, то ли в ливневку в самом центре Иванова – неподалеку от здания городской администрации. Как такое могло произойти, пока неясно. Видимо, дорожники очень торопились на ямочный ремонт на одну из ивановских улиц – улицы Смирнова, где случилось это ДТП, в сегодняшних планах администрации на ямочный ремонт не было. Теперь, может, и появится.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ДТП дорога ремонт
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 12:15
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							Второе предупреждение! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 12:16
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							Хаххахаха, прямо под носом у Администрации всё разваливается, а они всё еще верят в то, что обращаются к "правильным" людям за починкой дорог... Долго еще Ферояши будут пилить дорожный бюджет? В нашу Администрацию надо бы роман Фёдора Михайловича Достоевского вместо газет принести почитать, авось одумаются когда-нибудь... хотя вряд ли, да и откаты им не лишние, я полагаю...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gyuim								
							
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  • 53 минуты назад
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							НИ ФИГА СЕБЕ СТРАШНО ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ ЗА ВОРОВАЛИ , ЧТО САМИ МОГУТ ПОД ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИТСЯ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роман Лысый								
							
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  • 51 минуту назад
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							Ой все! машина колесом в яму попала.. Вот это НОВОСТЬ!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Lord								
							
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  • 35 минут назад
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							Лысый, ты кем в администрации работаешь?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владимир Патрикеев								
							
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  • 39 минут назад
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										0
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							Некоторое время назад была статья о провале с другой стороны. все это по течению ручья. может стоит проверить? может подмывает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 23 минуты назад
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    • 
										0
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							Правильно, товарисчь бакланишь.
    
Кокуй - это прямо кокуйство какое-то. Кто не в курсе, ручей далее проходит под пл.Революции								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вячеслав Смирнов								
							
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  • 14 минут назад
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							И так во всём !!! Уже не смешно ...Боже дай им ума и совести.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Пять машин сгорели ночью в Иванове
				
сегодня, 10:57

				

				Пять машин сгорели ночью в Иванове 
									
								

					
	 В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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