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сегодня, 12:09
У ивановской мэрии дорожно-ремонтная машина провалилась в яму
ФОТО
Машина с литой асфальтобетонной смесью провалилась задним левым колесом то ли в дорожную яму, то ли в ливневку в самом центре Иванова – неподалеку от здания городской администрации. Как такое могло произойти, пока неясно. Видимо, дорожники очень торопились на ямочный ремонт на одну из ивановских улиц – улицы Смирнова, где случилось это ДТП, в сегодняшних планах администрации на ямочный ремонт не было. Теперь, может, и появится.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (8)
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