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1 минуту назад
В Иванове покупатель металлоискателя стал жертвой интернет-мошенника
Полиция разыскивает преступника
На одной из торговых интернет-площадок 33-летний ивановец нашел объявление о продаже металлоискателя. Условия покупки и цена его устроили, и мужчина в одном из отделений банка перечислил по требованию продавца на расчётный счет 7 тысяч рублей. После банковской операции продавец на связь больше не вышел. Потерпевший ждал обещанный товар, но он так и не пришел. Тогда поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.
В настоящее время по факту мошенничества полицейскими проводится проверка, преступник разыскивается, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество интернет полиция
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