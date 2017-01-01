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13 минут назад
В Иванове начали работать подростковые трудовые отряды
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2 мая в ивановском МКУ «Молодежный центр» начали свою работу подростковые трудовые отряды. Ребята от 14 до 17 лет уже трудятся на благо города, приводя в порядок и облагораживая территории клубов по месту жительства, придомовые детские площадки и клумбы.Фото: администрация г. Иваново
ключевые слова: подростки трудовой отряд
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