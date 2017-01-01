Ивановка завоевала титул Miss paintball style 2017 на международном турнире по пэйнтболу

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29 апреля в Москве состоялся международный женский турнир по пэйнтболу. В нем приняла участие единственная женская команда города Иваново в этом виде спорта – «Город Невест». Турнир проходил в рамках Чемпионата России по пэйнтболу.

Ивановки выступали в любительской лиге (дисциплина 3х3 человека), в которой соревновались 12 команд.

Турнир собрал девушек из разных российских городов и не только. Были представительницы из Сингапура, Архангельска, Санкт-Петербурга, Витебска (Республика Беларусь), Москвы, Костромы.

В результате упорной борьбы команда «Город Невест» взяла 7 место.

Также в рамках турнира проходил конкурс «Мисс спортивный пэйнтбол 2017», в котором приняла участие спортсменка из команды «Город Невест» - Ирина Молчанова. В итоге она завоевала звание «Miss paintball style 2017».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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