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Новости

47 минут назад

Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» своей игрой добился внимания губернатора


Павел Коньков направил в адрес руководства «Текстильщика» приветственный адрес. Глава региона подчеркивает весомую роль нового главного тренера Вадима Евсеева в успехах команды.

«В прошедших турах ивановские спортсмены сумели забить 15 мячей в ворота соперников, пропустив при этом лишь единожды. Отмечу, что это лучший тренерский дебют за всю историю клуба», - говорится в адресе.



ключевые слова: спорт футбол "Текстильщик" губернатор
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