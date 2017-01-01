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47 минут назад
Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» своей игрой добился внимания губернатора
Павел Коньков направил в адрес руководства «Текстильщика» приветственный адрес. Глава региона подчеркивает весомую роль нового главного тренера Вадима Евсеева в успехах команды.
«В прошедших турах ивановские спортсмены сумели забить 15 мячей в ворота соперников, пропустив при этом лишь единожды. Отмечу, что это лучший тренерский дебют за всю историю клуба», - говорится в адресе.
ключевые слова: спорт футбол "Текстильщик" губернатор
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