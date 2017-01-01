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Новости

50 минут назад

Пять машин сгорели ночью в Иванове

В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО


Сразу 5 автомобилей пришлось тушить ивановским пожарным в минувшие сутки.

3 мая около 22.50 горели 2 автомобиля, припаркованные у дома №12 на улице Куконковых, - «Мерседес» и «Фольксваген». По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.

Затем 4 мая в 01.30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома №3 на улице Колесанова. Когда на место прибыли пожарные расчеты, там горели уже 3 машины - «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2109» и «ГАЗель». Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер (на фото – пожар на ул. Колесанова)



ключевые слова: пожар автомобили поджог
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 47 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ситуация с поджогами катастрофическая, по всем округам горят машины, виновных нет 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
    • 
							
  • 35 минут назад
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										+1
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							согласен, поджигают все, нет одного определенного человека. Мне кажется тут из-за споров между соседями, или по работе (бизнесу), возможно рядом есть автостоянка, которая подталкивает владельцев ставить на стоянку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Пять машин сгорели ночью в Иванове
				
52 минуты назад

				

				Пять машин сгорели ночью в Иванове 
									
								

					
	 В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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