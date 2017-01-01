Пять машин сгорели ночью в Иванове

В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО







Сразу 5 автомобилей пришлось тушить ивановским пожарным в минувшие сутки.

3 мая около 22.50 горели 2 автомобиля, припаркованные у дома №12 на улице Куконковых, - «Мерседес» и «Фольксваген». По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.

Затем 4 мая в 01.30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома №3 на улице Колесанова. Когда на место прибыли пожарные расчеты, там горели уже 3 машины - «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2109» и «ГАЗель». Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер (на фото – пожар на ул. Колесанова)

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