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50 минут назад
Пять машин сгорели ночью в Иванове
В одном случае причиной пожара стал поджог - ФОТО
Сразу 5 автомобилей пришлось тушить ивановским пожарным в минувшие сутки.
3 мая около 22.50 горели 2 автомобиля, припаркованные у дома №12 на улице Куконковых, - «Мерседес» и «Фольксваген». По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.
Затем 4 мая в 01.30 поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома №3 на улице Колесанова. Когда на место прибыли пожарные расчеты, там горели уже 3 машины - «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2109» и «ГАЗель». Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер (на фото – пожар на ул. Колесанова)
ключевые слова: пожар автомобили поджог
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Комментарии (2)
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- GraveDiggerG47 минут назадСитуация с поджогами катастрофическая, по всем округам горят машины, виновных нет
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- Ивановский Маг35 минут назадсогласен, поджигают все, нет одного определенного человека. Мне кажется тут из-за споров между соседями, или по работе (бизнесу), возможно рядом есть автостоянка, которая подталкивает владельцев ставить на стоянку.
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