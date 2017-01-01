В Иванове 13 многодетным семьям предоставят субсидии на погашение ипотечного кредита





Областному центру в 2017 году выделено более 9,5 млн рублей на поддержку граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. Соответствующее постановление подписал губернатор Ивановской области Павел Коньков.

В первую очередь в список граждан-участников подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ» включены многодетные семьи, имеющие трех и более детей. Во вторую очередь включены граждане, имеющие на воспитании ребенка-инвалида.

«Благодаря возобновлению реализации мероприятия «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» и выделению средств на эти цели из областного бюджета, получить субсидии и улучшить свои жилищные условия смогут 13 многодетных семей, - говорится в сообщении ивановской мэрии. - Средства можно использовать на оплату первоначального взноса или на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеке (в том числе рефинансированному кредиту)».

В настоящий момент в состав участников данной жилищной программы по Иванову включено 270 семей, в том числе 26 многодетных семей.

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