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сегодня, 10:38

В Вичугском районе легковушка врезалась в фуру, другую легковушку и сбила женщину

Пострадавшую доставили в ЦРБ - ФОТО


Автоавария произошла 3 мая около 12.30 на 153-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Вичугском районе. 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-2115» врезался в стоящие на обочине грузовик «МАН» и легковушку «ВАЗ-2107». После этого вазовская «пятнашка» сбила 44-летнюю женщину, стоявшую рядом с «семеркой». С ссадинами обеих ног ее доставили в Вичугскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП легковушка фура наезд
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