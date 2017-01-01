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сегодня, 10:20
Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 4 мая
По сообщению ивановской мэрии, 3 мая ямочный ремонт проезжей части проходил на улице Новой. Было применено 21,74 тонны литой асфальтобетонной смеси. Также работы по восстановлению проезжей части с применением инертного материала продолжались на улице Фурманова у дома №27.
4 мая будет проведена планировка дорожного покрытия на разворотном кольце на площади Меланжистов, перекрёстках 13-й Проезд/улица Каравайковой, улица Каравайковой/10 –й Проезд.
Ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси будет продолжен на улицах Новой, Батурина (у дома №5), переулках Посадский и Торфяной, перекрёстках улиц Жарова/Кузнецова, Почтовая/Кузнецова, проспекте 70-тилетия Победы, Загородном шоссе, и площади Революции.
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Комментарии (1)
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- Медведьсегодня, 10:31Батюшки-святы, кусочек ул. Свободы срезали на днях, гроза явно была по этому поводу, закатают асфальт видимо уже после того как снег повалит.
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