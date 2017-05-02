В Иванове определен участок для высадки 600 саженцев





Напомним, Иваново стало победителем интернет-конкурса, по результатам которого в городе уже до конца этой недели должны быть высажены 600 саженцев.

Сегодня в ивановской мэрии назвали место, где именно будут сажать деревья. Это территория Московского микрорайона. Там будут высажены 300 кленов, 200 туй и 100 можжевельников.

Акция стартует в субботу, 6 мая, в 11.00 и продлится несколько дней. Городская администрация обещает обеспечить участников акции, которую проводит предприятие "ЭкоПлант", необходимым оборудованием.



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