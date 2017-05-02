Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

5 минут назад

В Иванове определен участок для высадки 600 саженцев


Напомним, Иваново стало победителем интернет-конкурса, по результатам которого в городе уже до конца этой недели должны быть высажены 600 саженцев.

Сегодня в ивановской мэрии назвали место, где именно будут сажать деревья. Это территория Московского микрорайона. Там будут высажены 300 кленов, 200 туй и 100 можжевельников.

Акция стартует в субботу, 6 мая, в 11.00 и продлится несколько дней. Городская администрация обещает обеспечить участников акции, которую проводит предприятие "ЭкоПлант", необходимым оборудованием.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 79
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации