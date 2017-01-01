В Ивановской области пьяный водитель перевернулся на иномарке: погиб пассажир





Смертельное ДТП случилось 3 мая около 23.55 на втором километре автодороги Иваново-Рожново-Иванково в Ивановском районе. 45-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси ASX 1.8» в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет, где машина перевернулась.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии от полученных травм скончался на месте 41-летний пассажир иномарки. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

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