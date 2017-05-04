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43 секунды назад
04.05.2017: Места установки фоторадаров в Иванове и области
Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 5 мая 2017 года:
Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)
Кострома-Иваново (Приволжский, Фурмановский районы)
Иваново-Родники (Ивановский район)
Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский район)
Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский район)
Иваново-Ярославль (Ивановский район)
г. Кохма
г. Иваново (ул. Кузнецова)
Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».
ключевые слова: фоторадары
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