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сегодня, 20:43

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему в Иванове так часто горят и рушатся архитектурные памятники

ВИДЕО


Что показать приезжим в центре Иванова? Вот дом-пуля - он горел, а вот дом-подкова - горел. А здесь - медицинская академия. Да, тоже горела.

Раньше гостей города обязательно водили к уникальной Успенской церкви. Иногда - к Дому Курбатова – «избушке Бабы Яги». Но теперь маршруты изрядно подсократились. Показывать-то уже почти и нечего…

«Объясните, а почему все горит? - задается вопросом Евгений Нипот. - Впечатление, что в плане охраны объектов архитектуры у нас действует правило: «Нет памятника - нет проблем». Об этом – его комментарий.

168-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 58 минут назад
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							Ну а чему тут удивляться Евгений Нипот?
    
Наверное, в каждом российском городе есть подобные «родимые пятна» его характеризующие. Просто в Иванове это коснулось объектов культурного наследия, памятников архитектуры... А скажем в Крыму (в Севастополе) это связано с вынужденным затоплением погибших кораблей. 
    
   Нужно только выучиться ждать, как пелось в известной песне. 
    
Потерпите немного, вот красный петух ещё немного побуянит, может быть тогда и власти городские зададутся вопросом: «А не создать ли нам памятник? Да-да, памятник всем не убережённым нами от огня управлениям, домикам, избушкам, музеям, церквям…» 
    
   Вот тогда и Вам своих друзей-петербуржцев будет куда пригласить прогуляться! Они это оценят (особенно после рассказанной предыстории). :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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