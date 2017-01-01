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сегодня, 20:43
ПОСЛУШАЙТЕ! Почему в Иванове так часто горят и рушатся архитектурные памятники
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Что показать приезжим в центре Иванова? Вот дом-пуля - он горел, а вот дом-подкова - горел. А здесь - медицинская академия. Да, тоже горела.
Раньше гостей города обязательно водили к уникальной Успенской церкви. Иногда - к Дому Курбатова – «избушке Бабы Яги». Но теперь маршруты изрядно подсократились. Показывать-то уже почти и нечего…
«Объясните, а почему все горит? - задается вопросом Евгений Нипот. - Впечатление, что в плане охраны объектов архитектуры у нас действует правило: «Нет памятника - нет проблем». Об этом – его комментарий.
168-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Наверное, в каждом российском городе есть подобные «родимые пятна» его характеризующие. Просто в Иванове это коснулось объектов культурного наследия, памятников архитектуры... А скажем в Крыму (в Севастополе) это связано с вынужденным затоплением погибших кораблей.
Нужно только выучиться ждать, как пелось в известной песне.
Потерпите немного, вот красный петух ещё немного побуянит, может быть тогда и власти городские зададутся вопросом: «А не создать ли нам памятник? Да-да, памятник всем не убережённым нами от огня управлениям, домикам, избушкам, музеям, церквям…»
Вот тогда и Вам своих друзей-петербуржцев будет куда пригласить прогуляться! Они это оценят (особенно после рассказанной предыстории). :)