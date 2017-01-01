ПОСЛУШАЙТЕ! Почему в Иванове так часто горят и рушатся архитектурные памятники

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Что показать приезжим в центре Иванова? Вот дом-пуля - он горел, а вот дом-подкова - горел. А здесь - медицинская академия. Да, тоже горела.

Раньше гостей города обязательно водили к уникальной Успенской церкви. Иногда - к Дому Курбатова – «избушке Бабы Яги». Но теперь маршруты изрядно подсократились. Показывать-то уже почти и нечего…

«Объясните, а почему все горит? - задается вопросом Евгений Нипот. - Впечатление, что в плане охраны объектов архитектуры у нас действует правило: «Нет памятника - нет проблем». Об этом – его комментарий.

168-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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