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Загадочные смерти в один день на одной деревенской улице
Сначала бабушка выпала из окна 4 этажа, затем полицейский сгорел в своей машине
Как мы уже сообщали, вечером 2 мая на улице Молодежной в деревне Луговое Кинешемского района Ивановской области в сгоревшем автомобиле «Пежо» на водительском сидении было обнаружено тело бывшего сотрудника УГИБДД, работавшего в последние годы в кинешемском спецприемнике. Труп был сильно обожжен. Предварительная причина пожара, унесшего жизнь человека – неисправность электрооборудования. Но как так оказалось, что мужчина не смог выбраться из машины, оставаясь во время пожара на водительском сидении, остается пока загадкой.
Этим же днем, только в первой его половине, в той же самой деревне, на той же самой улице произошла еще одна трагедия. Как сообщает портал Кинешемец.RU, из окна 4 этажа дома выпала 83-летняя бабушка. От полученных травм она скончалась на месте. Очевидцы рассказывают, что пенсионерка делала в своей квартире уборку – мыла окна и сушила белье.
Такого, чтобы в один день на одной улице погибли сразу два человека, жители деревни не припомнят.
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