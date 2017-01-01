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Новости

23 минуты назад

В Иванове оштрафован водитель троллейбуса, пролетевший на красный наперерез автопотоку

ВИДЕО


25 апреля в интернете была опубликована запись с видеорегистратора одного из жителей областного центра, на которой зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем троллейбуса. На записи отчетливо видно, как для транспорта, следующего по улице Кузнецова, загорается зеленый сигнал светофора, одновременно с этим в нарушение правил на красный, наперерез потоку, по улице Жарова проезжает троллейбус.

Просмотрев видеоматериал, инспекторы ГИБДД установили личность водителя, управляющего в этот день троллейбусом. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался мужчина 1979 года рождения. В результате правонарушитель был привлечен к административной ответственности по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ. Штраф составил 1000 рублей.



ключевые слова: троллейбус водитель ПДД нарушение штраф
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