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52 минуты назад
В Иванове у детей в руках воспламенился фильтр от противогаза
Двое подростков получили травмы
Сегодня, 3 мая, около 16.00 на улице Кавалерийской в Иванове, во дворе одного из домов, четверо подростков играли с предметом, который, предположительно, является старым фильтром от противогаза. Ребята нашли на улице неустановленную воспламеняющуюся жидкость и, вероятно, залили внутрь коробки. В результате произошло воспламенение. Один 14-летний подросток получил ожог колена, второй, его ровесник, порез кисти руки.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм детьми, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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