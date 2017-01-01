В Иванове у детей в руках воспламенился фильтр от противогаза

Двое подростков получили травмы





Сегодня, 3 мая, около 16.00 на улице Кавалерийской в Иванове, во дворе одного из домов, четверо подростков играли с предметом, который, предположительно, является старым фильтром от противогаза. Ребята нашли на улице неустановленную воспламеняющуюся жидкость и, вероятно, залили внутрь коробки. В результате произошло воспламенение. Один 14-летний подросток получил ожог колена, второй, его ровесник, порез кисти руки.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм детьми, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

