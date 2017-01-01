У кохомской колонии №5 поймали арбалетчика с черной стрелой

К наконечнику стрелы был примотан сверток с наркотиками - ФОТО





Сотрудникам кохомской колонии строгого режима поступила оперативная информация о том, что на территорию исправительного учреждения могут быть доставлены запрещенные предметы. Во время проверки полученных данных на прилегающей к колонии территории был задержан мужчина. При нем обнаружили арбалет марки «Reminger» и черную стрелу, к наконечнику которой был примотан сверток. Внутри свертка оказались три кубика темного цвета из спрессованного вещества растительного происхождения, предположительно являющиеся наркотическими. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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