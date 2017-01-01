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Новости

31 минуту назад

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: опасный подземный переход, длинные руки автомафии и бесплатные фото для «Бессмертного полка»

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Подземный переход на площади Пушкина в Иванове угрожает жизни горожан. Кого призвали к ответу?

- После аварии всё обошлось? Не факт. Коварная травма.

- Украли «Лексус», а он и не узнал об этом. Как уберечь свой автомобиль? У автомафии руки длинные не только в переносном смысле.

- Что нужно, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк»? И можно ли распечатать фотографии погибших родственников бесплатно?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».



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