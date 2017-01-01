В Ивановской области приступили к весенне-полевым работам





8 районов области приступили к севу яровых культур. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на 3 мая посеяно 3,5 тыс. га или 5% к плану.

Лидерами весеннего сева являются сельхозпредприятия Гаврилово-Посадского района. На их долю приходится 2,1 тыс. га площадей яровых культур.

«Предприятия агропромышленного комплекса обеспечены семенами сельскохозяйственных культур в необходимом объеме. В настоящее время ведется работа по их протравливанию, обработано порядка 1 тысячи тонн семян», – сообщил директор регионального сельхозведомтсва Евгений Астафьев.

Закуплено 2,1 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 88% от потребности. Оставшееся количество поступит до конца мая.

Озимые культуры подкормлены на площади 8,5 тыс. га (57% к плану), многолетние травы первого года пользования - на площади 6,3 тыс. га (79% к плану). Работы по подкормке продолжаются.

По оперативным данным, состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное на 21 тыс. га или 96% площадей.

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