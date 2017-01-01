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Новости

48 минут назад

Начался прием заявок на участие в ярмарке «Город мастеров» в День города Иваново


27 мая, в День города Иваново, в сквере у цирка будет проходить традиционная ярмарка «Город мастеров-2017».

К участию в ярмарке приглашаются ремесленники, профессиональные и самодеятельные художники, мастера декоративно-прикладного творчества, занимающиеся изготовлением изделий народных промыслов. Как пояснили организаторы, на выставку-ярмарку принимаются работы, выполненные в любой технике (графика, живопись, резьба по дереву, камню, шитье из ткани, вышивка, художественная обработка ткани, керамика, лозоплетение, бисероплетение, а также возможны варианты смешанных техник и т.д.). Количество работ не ограничено, участники выставки самостоятельно оформляют свое выставочное место.

В этом году в ярмарке примут участие народные умельцы не только из Ивановской области, но и из городов, входящих в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Разрешение на торговлю мастерам, проживающим в Иванове, выдаются в комитете по культуре накануне проведения ярмарки. Иногородним мастерам выдаются по прибытию на выставку-ярмарку в сквере у цирка.

Заявки на участие в ярмарке и выдача разрешений производятся по адресу: Шереметевский проспект, д.1, каб. 241. Контактный телефон, факс: 8(4932) 59-47-44.

ключевые слова: ярмарка "Город мастеров" День города
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