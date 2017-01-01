К 9 мая в Иванове высадят более 80 тысяч цветов

На Аллее Славы у «Современника» появится цветник из бархатцев в виде пятиконечной звезды - ФОТО







В рамках подготовки к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в областном центре будет организовано порядка десятка комплексных цветников и клумб.

Как сообщила начальник отдела по охране окружающей среды городского управления благоустройства Елена Сотникова, на сегодняшний день оформлены клумбы на площади Революции, в скверах Городском, Якова Гарелина, Арт-сквере, на площадях Пушкина, Ленина, Победы, на Шереметевском проспекте вблизи кафе «Соковское». Сегодня завершено оформление цветника у памятника Ф.А. Афанасьеву и началась посадка цветов на улице Типографской. Знаковый цветник из бархатцев в виде пятиконечной звезды появится к 9 мая на Аллее Славы перед кинотеатром «Современник». Он будет выполнен в красно-желтой цветовой гамме.

В оставшееся до Дня Победы время планируется посадка цветов в клумбы и вазоны в местах захоронения павших воинов на кладбищах в м. Балино и м. Соснево. Там, как и у мемориала Героям фронта и тыла, будут высажены однолетние виолы. Как объяснил представитель подрядной организации, этот вид растений вынослив к заморозкам, которые не редкое явление в начале мая, а, следовательно, цветы будут радовать гостей и жителей города, несмотря на непогоду.

Всего к 9 мая будет высажено 81 300 цветов, сообщили в мэрии. В их числе и традиционные тюльпаны. Их видовой состав в этом году очень разнообразен - от белых, нежно розовых до фиолетовых оттенков. Учитывая, что цветение тюльпанов составляет 2-3 недели в зависимости от погодных условий, в дальнейшем их сменят летние цветы: бархатцы, петунии, цинерария, бегония, сальвия и другие, которые будут радовать нас своей красотой до самых заморозков.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново