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сегодня, 16:19
В регионе расширилось число льготников, имеющих право на лекарства по сниженной цене
Чтобы получить существенную скидку, необходимо посетить врача
В Ивановской области появилась новая категория льготников, получающих лекарства со скидкой. Соответствующее постановление регионального правительства начало действовать с мая. Оно вводит новую категорию льготников, которые могут приобретать лекарства за 50 процентов от стоимости. Речь идет о пенсионерах, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и о лекарствах первой необходимости, которые входят в региональный перечень. Это 90 наименований.
Сейчас малоимущим пенсионерам предлагают явиться в поликлинику по месту прописки и написать заявление участковому врачу. В итоге будет составлен точный реестр таких льготников.
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