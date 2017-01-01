В регионе расширилось число льготников, имеющих право на лекарства по сниженной цене

Чтобы получить существенную скидку, необходимо посетить врача





В Ивановской области появилась новая категория льготников, получающих лекарства со скидкой. Соответствующее постановление регионального правительства начало действовать с мая. Оно вводит новую категорию льготников, которые могут приобретать лекарства за 50 процентов от стоимости. Речь идет о пенсионерах, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и о лекарствах первой необходимости, которые входят в региональный перечень. Это 90 наименований.

Сейчас малоимущим пенсионерам предлагают явиться в поликлинику по месту прописки и написать заявление участковому врачу. В итоге будет составлен точный реестр таких льготников.

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