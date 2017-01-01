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сегодня, 16:10
В ивановском парке им. 1905 года нашли артиллерийский снаряд
Он оказался учебным - ФОТО
В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ивановском парке им. 1905 года предмета, похожего на артиллерийский снаряд.
Взрывотехники ОМОНа осмотрели предмет и установили, что это 30-миллиметровый учебный артиллерийский снаряд. Муляж боеприпаса был передан следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области
Фото: региональное Управление Росгвардии
ключевые слова: снаряд Росгвардия
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