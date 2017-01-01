В Ивановской области удалось остановить рост младенческой смертности





Рост младенческой смертности в регионе удалось остановить. Об этом было заявлено сегодня на совещании губернского руководства с главврачами больниц. За 4 месяца этого года умер один ребенок – у него был врожденный порок развития. Год назад показатель смертности был гораздо более страшным.

С января по апрель прошлого года в области умерли 32 ребенка. Среди причин такой печальной статистики называют увеличение преждевременных родов и рост числа новорожденных с серьезными патологиями. Около года назад, говоря о возможных мерах по снижению младенческой смертности, медики надеялись на скорое открытие реанимации-дублера в детской областной больнице. На тот момент тяжелых малышей выхаживать могли только в НИИ материнства и детства. Надежды себя оправдали - именно с параллельной работой нового отделения сейчас связывают нынешние показатели младенческой смертности.

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