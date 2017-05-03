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Новости

11 минут назад

Ивановские дети заразились ротавирусной инфекцией на чемпионате России по «Что? Где? Когда?»

Подробности массового заболевания в детском лагере «Дружба» в Удмуртии


В ночь на 2 мая в детском лагере «Дружба» в Удмуртии, где проходил школьный чемпионат России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», произошло массовое заболевание участников. Как сообщает РИА Новости, в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Ижевске было госпитализировано 83 человека, 11 из которых - взрослые, остальные - подростки 14-18 лет. Врачи диагностировали у госпитализированных ротавирусную и норовирусную инфекцию. Возбуждено уголовное дело.

Лабораторные исследования Центра Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике показали наличие норовирусов у сотрудников столовой ООО ДОЛ «Дружба», в объектах окружающей среды, у заболевших детей.

По мнению эпидемиологов, заболевание распространилось через пищу, и в результате грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой лагеря.

По данным минздрава Удмуртии, дети, которые пострадали, приехали на всероссийский турнир по «Что? Где? Когда?» из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иванова, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.



ключевые слова: дети массовое заболевание инфекция
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