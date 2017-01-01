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34 минуты назад
Названа причина пожара в машине, в которой сгорел полицейский
Как мы сообщали ранее, вечером 2 мая на улице Молодежной в деревне Луговое Кинешемского района в сгоревшем автомобиле «Пежо» на водительском сидении было обнаружено тело бывшего сотрудника УГИБДД, работавшего в последние годы в кинешемском спецприемнике.
Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин сообщил IvanovoNews, что сгоревший автомобиль был старый – 2002 года выпуска. Погибший неоднократно жаловался на неполадки в электрооборудовании иномарки. Предварительно именно неисправность электрооборудования и стала причиной возгорания, которое началось в капоте.
По нашим сведениям, смерть мужчины не носила криминального характера. Это был несчастный случай.
ключевые слова: автомобиль пожар гибель
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- Медведь25 минут назадТо есть машина загорелась, а погибший увлеченно следил за дорогой и не заметил как сгорел?
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