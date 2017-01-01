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Новости

34 минуты назад

Названа причина пожара в машине, в которой сгорел полицейский


Как мы сообщали ранее, вечером 2 мая на улице Молодежной в деревне Луговое Кинешемского района в сгоревшем автомобиле «Пежо» на водительском сидении было обнаружено тело бывшего сотрудника УГИБДД, работавшего в последние годы в кинешемском спецприемнике.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин сообщил IvanovoNews, что сгоревший автомобиль был старый – 2002 года выпуска. Погибший неоднократно жаловался на неполадки в электрооборудовании иномарки. Предварительно именно неисправность электрооборудования и стала причиной возгорания, которое началось в капоте.

По нашим сведениям, смерть мужчины не носила криминального характера. Это был несчастный случай.



ключевые слова: автомобиль пожар гибель
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									Медведь								
							
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  • 25 минут назад
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										+1
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							То есть машина загорелась, а погибший увлеченно следил за дорогой и не заметил как сгорел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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