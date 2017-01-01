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Новости

58 минут назад

Завершение отопительного сезона в Иванове откладывается


В связи с похолоданием и понижением значений среднесуточной температуры воздуха завершение отопительного сезона 2016-2017 гг. планируется после 9 мая в соответствии с погодными условиями. Соответствующее поручение дал глава областного центра Владимир Шарыпов.

Напомним, что отопительный период заканчивается, если в течение 5 суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и выше. Отопительный период заканчивается со дня, следующего за последним днем указанного периода.



ключевые слова: отопительный сезон
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
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										+1
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							да. конечно, а то трубы померзнут держите хладогент в них чтоб был положительной температуры, а счета выставляйте за 65 градусов, всё правильно, так держать! У народа бабла полно - пускай платят, косы и вилы тоже есть - не забывайте о них, скоро в ход пойдут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роман Лысый								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отключают не нравится, НЕ отключают опять не нравится?!?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот нахрена отапливать вселенную за наш с вами счет? Кому холодно? В квартирах уже дышать нечем, сплю с кондиционером								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Svobodanam								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот, чем больше смотрю на этого теленка Шарыпова, тем больше убеждаюсь, что он идиот. На улице лето, если чего. Скажите этому малолетнему, что бы мозги уже купил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Они и летом будут отапливать, благо никто не поймет сколько реально в трубе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Eva66866								
							
    • 
							
  • 3 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мне вот холодно, пусть топят! Лучше тепло чем холодно, тем более что скоро опять на улице холода начнутся! Если бы не топили то все б писали "почему не топят???"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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