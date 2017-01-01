Завершение отопительного сезона в Иванове откладывается





В связи с похолоданием и понижением значений среднесуточной температуры воздуха завершение отопительного сезона 2016-2017 гг. планируется после 9 мая в соответствии с погодными условиями. Соответствующее поручение дал глава областного центра Владимир Шарыпов.

Напомним, что отопительный период заканчивается, если в течение 5 суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и выше. Отопительный период заканчивается со дня, следующего за последним днем указанного периода.

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