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58 минут назад
Завершение отопительного сезона в Иванове откладывается
В связи с похолоданием и понижением значений среднесуточной температуры воздуха завершение отопительного сезона 2016-2017 гг. планируется после 9 мая в соответствии с погодными условиями. Соответствующее поручение дал глава областного центра Владимир Шарыпов.
Напомним, что отопительный период заканчивается, если в течение 5 суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и выше. Отопительный период заканчивается со дня, следующего за последним днем указанного периода.
ключевые слова: отопительный сезон
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Комментарии (6)
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- Медведь46 минут назадда. конечно, а то трубы померзнут держите хладогент в них чтоб был положительной температуры, а счета выставляйте за 65 градусов, всё правильно, так держать! У народа бабла полно - пускай платят, косы и вилы тоже есть - не забывайте о них, скоро в ход пойдут.
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- Роман Лысый26 минут назадОтключают не нравится, НЕ отключают опять не нравится?!?
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- Fantomas23 минуты назадВот нахрена отапливать вселенную за наш с вами счет? Кому холодно? В квартирах уже дышать нечем, сплю с кондиционером
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- Svobodanam11 минут назадВот, чем больше смотрю на этого теленка Шарыпова, тем больше убеждаюсь, что он идиот. На улице лето, если чего. Скажите этому малолетнему, что бы мозги уже купил
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- Ili ya8 минут назадОни и летом будут отапливать, благо никто не поймет сколько реально в трубе.
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- Eva668663 минуты назадА мне вот холодно, пусть топят! Лучше тепло чем холодно, тем более что скоро опять на улице холода начнутся! Если бы не топили то все б писали "почему не топят???"
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