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В Ивановской области для ветеранов проведут автопробег по местам воинской славы
4 мая для ветеранов Великой Отечественной войны в регионе пройдет областной автопробег «Эстафета памяти» по местам воинской славы.
Маршрут:
- г. Вичуга, аллея Славы у памятника Маршала Василевского (с 10-00 до 11-00);
- г. Кинешма, Обелиск «Всем сражавшимся за Отечество» (с 12-00 до 13-00);
- Кинешемский район, музей им. Маршала Василевского (с 14-00 до 15-00).
Участниками автопробега станут около 100 человек: ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники бюджетных организаций социального обслуживания из Кинешемского, Заволжского и Вичугского районов, а также волонтёры, представители органов местного самоуправления и местных отделений общественных организаций.
В ходе мероприятия ветераны станут участниками торжественных митингов, где представители общественных организаций и органов местного самоуправления поздравят присутствующих с праздником. В Вичуге и Кинешме состоятся тематическое музыкально-театрализованное выступление агитационной бригады ветеранов, поздравления от молодежных организаций, возложение цветов и вручение георгиевских ленточек всем участникам.
Завершится автопробег в Кинешемском районе. Участникам предложат блюда полевой кухни под аккомпанемент песен военных лет.
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Ну не то что не верю в них, верю в "сотрудников бюджетных организаций" которые примут участие вместо ветеранов.
А зачем всё это ? Ленточки вручать будут ? - В школах лучше поколение учить нужно, чтоб майдаунты не росли, как у каклов выросли.
Но попиариться сотрудникам, кк ты правильно заметил - необходимо.
И в школах они учат. что война - это мир. И танки и ракеты - это наше мирное будущее. Что черное - это белое.
Ну и правильно ты сказал. что учить поколение надо в школах. Что свобода - это свобода. Что "Мы - не рыбы, рыбы - немы"...
Что проблемы Украины - это попытки российской коррупции сделать рабовладельческий строй - основным строем России.