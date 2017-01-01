Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:01

В Ивановской области для ветеранов проведут автопробег по местам воинской славы


4 мая для ветеранов Великой Отечественной войны в регионе пройдет областной автопробег «Эстафета памяти» по местам воинской славы.

Маршрут:

- г. Вичуга, аллея Славы у памятника Маршала Василевского (с 10-00 до 11-00);

- г. Кинешма, Обелиск «Всем сражавшимся за Отечество» (с 12-00 до 13-00);

- Кинешемский район, музей им. Маршала Василевского (с 14-00 до 15-00).

Участниками автопробега станут около 100 человек: ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники бюджетных организаций социального обслуживания из Кинешемского, Заволжского и Вичугского районов, а также волонтёры, представители органов местного самоуправления и местных отделений общественных организаций.

В ходе мероприятия ветераны станут участниками торжественных митингов, где представители общественных организаций и органов местного самоуправления поздравят присутствующих с праздником. В Вичуге и Кинешме состоятся тематическое музыкально-театрализованное выступление агитационной бригады ветеранов, поздравления от молодежных организаций, возложение цветов и вручение георгиевских ленточек всем участникам.

Завершится автопробег в Кинешемском районе. Участникам предложат блюда полевой кухни под аккомпанемент песен военных лет.



ключевые слова: ветераны автопробег
  • оцените новость:
  • (1)
  • 119
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Велопробег?! Нет? - Ветераны за рулём спорткаров? 2017-1945 и годков 13 хотяб натянуть - 85ти летние сыны полка за рулём?
    
Ну не то что не верю в них, верю в "сотрудников бюджетных организаций" которые примут участие вместо ветеранов.
    
А зачем всё это ? Ленточки вручать будут ? - В школах лучше поколение учить нужно, чтоб майдаунты не росли, как у каклов выросли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ветеранам сейчас более 90 лет. Есть, конечно Кпекие старички. Но в основном им уж ечень тяжело. 
    
Но попиариться сотрудникам, кк ты правильно заметил - необходимо.
    
И в школах они учат. что война - это мир. И танки и ракеты - это наше мирное будущее. Что черное - это белое.
    
Ну и правильно ты сказал. что учить поколение надо в школах. Что свобода - это свобода. Что "Мы - не рыбы, рыбы - немы"...
    
Что проблемы Украины - это попытки российской коррупции сделать рабовладельческий строй - основным строем России.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Выбраны два логотипа Дня города Иваново 2017
				
сегодня, 12:46

				

				Выбраны два логотипа Дня города Иваново 2017 
									
								

					
	 Организаторы праздника обещают ивановцам сюрпризы - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1221						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода
				
сегодня, 08:57

				

				Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода 
									
								

					
	 Подробности большой полицейской погони в Иванове
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6571						
    •