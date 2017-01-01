В Ивановской области для ветеранов проведут автопробег по местам воинской славы





4 мая для ветеранов Великой Отечественной войны в регионе пройдет областной автопробег «Эстафета памяти» по местам воинской славы.

Маршрут:

- г. Вичуга, аллея Славы у памятника Маршала Василевского (с 10-00 до 11-00);

- г. Кинешма, Обелиск «Всем сражавшимся за Отечество» (с 12-00 до 13-00);

- Кинешемский район, музей им. Маршала Василевского (с 14-00 до 15-00).

Участниками автопробега станут около 100 человек: ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники бюджетных организаций социального обслуживания из Кинешемского, Заволжского и Вичугского районов, а также волонтёры, представители органов местного самоуправления и местных отделений общественных организаций.

В ходе мероприятия ветераны станут участниками торжественных митингов, где представители общественных организаций и органов местного самоуправления поздравят присутствующих с праздником. В Вичуге и Кинешме состоятся тематическое музыкально-театрализованное выступление агитационной бригады ветеранов, поздравления от молодежных организаций, возложение цветов и вручение георгиевских ленточек всем участникам.

Завершится автопробег в Кинешемском районе. Участникам предложат блюда полевой кухни под аккомпанемент песен военных лет.

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