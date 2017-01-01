Иеромонах Макарий: «Симпсоны» могут спровоцировать молодежь на ловлю покемонов в храме

Священнослужитель предложил увеличить возрастной ценз для американского мультсериала





Представители РПЦ предложили ужесточить возрастной ценз американского мультсериала «Симпсоны» из-за нового эпизода. В нем главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме. По мнению православных священнослужителей, на медийном рынке началась активная пропаганда ложных моральных ценностей в подростковой среде. Поэтому назрела необходимость внедрять на российском медиа некое подобие санитарного контроля.

Вот как эту идею прокомментировал ТАСС иеромонаха, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

По его словам, от просмотра нового эпизода "Симпсонов" стоит оградить детей, так как данная информация может "пошатнуть их моральные устои". "Все, что не запрещено законом, разрешено. Поэтому показ "Симпсонов" никто запретить не может. Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм - антиэстетика", - сказал священнослужитель.

Иеромонах Макарий считает, что популярность "Симпсонов" строится на уродстве персонажей. "Эти герои не образцы для подражания, вразумления. Сложно сказать, стала ли история уральского ловца покемонов в храме прообразом для создания серии данного мультсериала. Сама ловля покемонов в неподходящих местах происходит по всему миру - в разных условиях, в разных контекстах".

Клирик Иваново-Вознесенской епархии подчеркнул, что в США предпринимались попытки запретить ловлю покемонов в местах, непригодных для этих целей. "Я не удивлен, что создатели новой серии "Симпсонов" обратились к собственной истории, и они не ориентировались на Россию в этом вопросе, так как такие явления происходят в разных странах".

По его словам, показ новой серии "Симпсонов" может спровоцировать российскую молодежь на ловлю покемонов в храме, поэтому священнослужитель предложил увеличить возрастной ценз для этого мультсериала.

Напомним, в августе 2016 года блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Это вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данному факту было заведено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой. Блогер помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года. Гособвинение запросило для Соколовского 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор блогеру может быть оглашен 11 мая 2017 года.

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