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11 минут назад
В Иванове воры начали представляться сотрудниками «Водоканала»
Жертвой преступников стала 87-летняя пенсионерка
В полицию с заявлением о краже обратилась 87-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне к ней в квартиру позвонили двое неизвестных. Мужчины представились сотрудниками «Водоканала» и предложили опломбировать счетчики учета воды. Пожилая женщина пустила незнакомцев в дом. После ухода лже-работников заявительница обнаружила пропажу 25 тысяч рублей, которые находились в бумажном конверте в кухонном шкафу.
Сейчас полиция разыскивает преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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