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Новости

11 минут назад

В Иванове воры начали представляться сотрудниками «Водоканала»

Жертвой преступников стала 87-летняя пенсионерка


В полицию с заявлением о краже обратилась 87-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне к ней в квартиру позвонили двое неизвестных. Мужчины представились сотрудниками «Водоканала» и предложили опломбировать счетчики учета воды. Пожилая женщина пустила незнакомцев в дом. После ухода лже-работников заявительница обнаружила пропажу 25 тысяч рублей, которые находились в бумажном конверте в кухонном шкафу.

Сейчас полиция разыскивает преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: кража деньги мошенники пенсионерка полиция
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