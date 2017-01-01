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На одной из птицефабрик региона выявили нарушения, представляющие угрозу жизни птиц
В апреле текущего года специалисты госветнадзора провели проверку на одной из птицефабрик Ивановской области. В результате проверяющие выявили нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью птиц. «Кормление птицы осуществлялось кормами, не подвергнутыми термической обработке, это могло явиться заносом в хозяйство инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора
Птицефабрике выдано предписание об устранении выявленных нарушений ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа, которое в настоящее время выполнено.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном нарушении.
По нашей информации, речь идет о птицефабрике «Милана», расположенной в селе Шилыково Лежневского района.
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