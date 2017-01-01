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47 минут назад
В Шую прибывает ковчег с мощами святой Матроны Московской
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках молодежно-просветительского проекта «Духовная связь» из Тульской епархии, родины святой блаженной Матроны Московской, в Шуйскую епархию прибывает ковчег с частицей мощей святой старицы.
Торжественная встреча состоится 4 мая в 08.00 в Воскресенском кафедральном соборе. После встречи святых мощей будет совершена Божественная Литургия, которую возглавит епископ Шуйский и Тейковский Матфей.
Святыня будет находиться в соборе до 15.00 10 мая. Все это время перед ковчегом духовенством епархии будут совершаться молебны. В 17.00 состоится встреча святыни в Свято-Никольском соборе г. Тейково, где ковчег пробудет до 17.00 11 мая.
ключевые слова: РПЦ святая ковчег мощи Матрона Московская
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