На двух ивановских улицах неизвестные вытащили дорожные знаки

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На улицах Генерала Хлебникова и Воронина областного центра неизвестные вытащили дорожные знаки и уронили их. Кто и для чего это сделал, пока неизвестно. Информация уточняется.

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