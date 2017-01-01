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56 минут назад
На двух ивановских улицах неизвестные вытащили дорожные знаки
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На улицах Генерала Хлебникова и Воронина областного центра неизвестные вытащили дорожные знаки и уронили их. Кто и для чего это сделал, пока неизвестно. Информация уточняется.
ключевые слова: дорожные знаки
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Тот кто вынул это непотребство из земли, явно хотел показать, что установленный знак, установлен в соответствии с инопланетными ГОСТами, и денег заплаченные за его установку были израсходованы кому то в карман.