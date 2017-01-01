Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

56 минут назад

На двух ивановских улицах неизвестные вытащили дорожные знаки

ФОТО


На улицах Генерала Хлебникова и Воронина областного центра неизвестные вытащили дорожные знаки и уронили их. Кто и для чего это сделал, пока неизвестно. Информация уточняется.



ключевые слова: дорожные знаки
  • оцените новость:
  • (0)
  • 528
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не перевелись еще дебильные богатыри на земле русской!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Немного не понятно, как можно вытащить установленный по всем правилам и ГОСТам знак? - Глубина не менее 1м, укрепление гравием и пескобетонной смесью.
    
Тот кто вынул это непотребство из земли, явно хотел показать, что установленный знак, установлен в соответствии с инопланетными ГОСТами, и денег заплаченные за его установку были израсходованы кому то в карман.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода
				
сегодня, 08:57

				

				Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода 
									
								

					
	 Подробности большой полицейской погони в Иванове
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5936						
    •