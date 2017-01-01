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В Иванове пройдет межрегиональный турнир по хоккею на Кубок «Динамо»
6-8 мая в Иванове пройдет межрегиональный турнир по хоккею на Кубок ИРОО «Динамо» среди команд 2008 г.р. и младше.
Команды, участвующие в турнире:
1. ХК «Иваново», г. Иваново;
2. ХК «Красные крылья», Нижегородская область;
3. ХК «Волга», г. Кострома;
4. ХК «Белгород», г. Белгород;
5. ХК «Переславль», Ярославская область;
6. ХК «Судогодец», Владимирская область.
Расписание матчей:
|
СРК «Олимпия»
г. Иваново,
ул. Смирнова д.86
|
Начало/Раздевалка
|
06 мая 2017 г
|
8:30-9:45/ 1-2
|
ХК «Иваново» - ХК «Красные Крылья»
|
10:05-11:20/ 5-6
|
ХК «Волга» - ХК « Белгород»
|
11:40-12:55/ 3-4
|
ХК «Судогодец» - ХК «Переславль»
|
13:15-14:30 / 1-2
|
ХК «Иваново» - ХК «Белгород»
|
16:10-17:25/ 1-2
|
ХК «Красные Крылья» - ХК «Судогодец»
|
17:45-19:00/ 5-6
|
ХК « Волга» - ХК «Переславль»
|
|
|
07 мая 2017 г
|
СРК «Олимпия»
г. Иваново,
ул. Смирнова д.86
|
8:00-9:15/ 5-6
|
ХК «Переславль» - ХК «Белгород»
|
9:35-10:50/ 1-2
|
ХК «Красные Крылья» - ХК «Волга»
|
12:30-13:45/ 3-4
|
ХК«Судогодец » - ХК «Иваново»
|
15:55-17:10/ 5-6
|
ХК«Красные Крылья» - ХК «Белгород»
|
17:30-18:45/ 3-4
|
ХК «Иваново» - ХК «Переславль»
|
19:05-20:20/ 1-2
|
ХК «Волга» - ХК« Судогодец»
|
|
|
08 мая 2017 г
|
СРК «Олимпия»
г. Иваново,
ул. Смирнова д.86
|
8:00-9:15/ 5-6
|
ХК «Судогодец» - ХК «Белгород»
|
9:35-10:50/ 1-2
|
ХК «Красные Крылья» - ХК «Переславль»
|
13:00-14:15/ 1-2
|
ХК «Волга» - ХК «Иваново»
|
14:15
|
ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА
|
С 13:00
|
Выдача солдатской каши, чая и сувениров
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