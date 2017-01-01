Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:12

В Иванове пройдет межрегиональный турнир по хоккею на Кубок «Динамо»

Расписание матчей


6-8 мая в Иванове пройдет межрегиональный турнир по хоккею на Кубок ИРОО «Динамо» среди команд 2008 г.р. и младше.

Команды, участвующие в турнире:

1. ХК «Иваново», г. Иваново;

2. ХК «Красные крылья», Нижегородская область;

3. ХК «Волга», г. Кострома;

4. ХК «Белгород», г. Белгород;

5. ХК «Переславль», Ярославская область;

6. ХК «Судогодец», Владимирская область.

Расписание матчей:

СРК «Олимпия»

г. Иваново,

ул. Смирнова д.86

Начало/Раздевалка

06 мая 2017 г

8:30-9:45/        1-2

ХК «Иваново» - ХК «Красные Крылья»

10:05-11:20/   5-6

ХК «Волга» - ХК « Белгород»

11:40-12:55/   3-4

ХК «Судогодец» - ХК «Переславль»

13:15-14:30 /   1-2

ХК «Иваново» - ХК «Белгород»

16:10-17:25/    1-2

ХК «Красные Крылья» - ХК «Судогодец»

17:45-19:00/   5-6

ХК « Волга» - ХК «Переславль»



07 мая 2017 г

СРК «Олимпия»

г. Иваново,

ул. Смирнова д.86

8:00-9:15/       5-6

ХК «Переславль» - ХК «Белгород»

9:35-10:50/    1-2

ХК «Красные Крылья» - ХК «Волга»

12:30-13:45/   3-4

ХК«Судогодец » - ХК «Иваново»

15:55-17:10/   5-6

ХК«Красные Крылья» - ХК «Белгород»

17:30-18:45/   3-4

ХК «Иваново» - ХК «Переславль»

19:05-20:20/   1-2

ХК «Волга» - ХК« Судогодец»



08 мая 2017 г

СРК «Олимпия»

г. Иваново,

ул. Смирнова д.86

8:00-9:15/      5-6

ХК «Судогодец» - ХК «Белгород»

9:35-10:50/    1-2

ХК «Красные Крылья» - ХК «Переславль»

13:00-14:15/ 1-2

ХК «Волга» - ХК «Иваново»

14:15

ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА

С 13:00

Выдача солдатской каши, чая и сувениров



ключевые слова: спорт хоккей дети Кубок "Динамо"
  • оцените новость:
  • (0)
  • 134
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода
				
сегодня, 08:57

				

				Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода 
									
								

					
	 Подробности большой полицейской погони в Иванове
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5937						
    •