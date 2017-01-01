В Иванове пройдет межрегиональный турнир по хоккею на Кубок «Динамо»

Расписание матчей







6-8 мая в Иванове пройдет межрегиональный турнир по хоккею на Кубок ИРОО «Динамо» среди команд 2008 г.р. и младше.

Команды, участвующие в турнире:

1. ХК «Иваново», г. Иваново;

2. ХК «Красные крылья», Нижегородская область;

3. ХК «Волга», г. Кострома;

4. ХК «Белгород», г. Белгород;

5. ХК «Переславль», Ярославская область;

6. ХК «Судогодец», Владимирская область.

Расписание матчей:

СРК «Олимпия» г. Иваново, ул. Смирнова д.86 Начало/Раздевалка 06 мая 2017 г 8:30-9:45/ 1-2 ХК «Иваново» - ХК «Красные Крылья» 10:05-11:20/ 5-6 ХК «Волга» - ХК « Белгород» 11:40-12:55/ 3-4 ХК «Судогодец» - ХК «Переславль» 13:15-14:30 / 1-2 ХК «Иваново» - ХК «Белгород» 16:10-17:25/ 1-2 ХК «Красные Крылья» - ХК «Судогодец» 17:45-19:00/ 5-6 ХК « Волга» - ХК «Переславль»



07 мая 2017 г СРК «Олимпия» г. Иваново, ул. Смирнова д.86 8:00-9:15/ 5-6 ХК «Переславль» - ХК «Белгород» 9:35-10:50/ 1-2 ХК «Красные Крылья» - ХК «Волга» 12:30-13:45/ 3-4 ХК«Судогодец » - ХК «Иваново» 15:55-17:10/ 5-6 ХК«Красные Крылья» - ХК «Белгород» 17:30-18:45/ 3-4 ХК «Иваново» - ХК «Переславль» 19:05-20:20/ 1-2 ХК «Волга» - ХК« Судогодец»



08 мая 2017 г СРК «Олимпия» г. Иваново, ул. Смирнова д.86 8:00-9:15/ 5-6 ХК «Судогодец» - ХК «Белгород» 9:35-10:50/ 1-2 ХК «Красные Крылья» - ХК «Переславль» 13:00-14:15/ 1-2 ХК «Волга» - ХК «Иваново» 14:15 ЗАКРЫТИЕ ТУРНИРА С 13:00 Выдача солдатской каши, чая и сувениров

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