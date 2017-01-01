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Новости

20 минут назад

Выбраны два логотипа Дня города Иваново 2017

Организаторы праздника обещают ивановцам сюрпризы - ФОТО


Вчера на заседании оргкомитета по подготовке к Дню города Иваново были утверждены две официальные эмблемы праздника. Логотипы выполнены с учетом того, что мероприятия дня рождения облцентра пройдут под эгидой 50-летия туристического маршрута «Золотое Кольцо России». Они будут использоваться при оформлении площадок праздника, а также рекламной и сувенирной продукции Дня города 2017.

Председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов, рассказывая о программе праздника, признался, что традиционные мероприятия, полюбившиеся горожанам, останутся. «Это и Парад колясок, и праздничное шествие по Шереметевскому проспекту, и ярмарка «Город мастеров», и конкурс фейерверков, - сообщил Сергей Фролов. – Но в каждом из этих мероприятий ивановцев ждут сюрпризы».

Новые программы будут также представлены на молодежном Арт-Арбате в Аптечном переулке, на фестивале победителей конкурсов рок-музыки «Рок в акустике» в Арт-сквере и на центральной площадке на площади Пушкина. К участию во всех мероприятиях приглашены коллективы из городов, входящих в маршрут «Золотого Кольца России». Полный план мероприятий Дня города Иваново будет опубликован после 10 мая.

На заседании оргкомитета было утверждено Положение о проведении праздничного театрализованного шествия в «День города Иванова - 2017». В шествии 27 мая могут принять участие предприятия и организации всех форм собственности, вузов, ССУЗов, школ, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, творческие организации и союзы, спортивные федерации. Заявки на участие в шествии необходимо подать в оргкомитет не позднее 15 мая. При этом одним из условий участия в шествии является создание колонны, которая должна состоять не менее чем из 64 участников (8 человек, 8 рядов).

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: Иваново День города логотип эмблема
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							Кильки с инфузориями, отлично) Но по цвету что-то вообще буэ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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