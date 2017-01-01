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34 минуты назад
Неопознанная дорожная техника привела в негодность одну из остановок в Иванове
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Пассажиры и жители ближайших домов обнаружили серьезные повреждения на остановке общественного транспорта на улице Генерала Хлебникова в Иванове. Остановка - одна из последних, мало пассажиров ей пользуются. Однако повреждения делают участок непригодным для пешего передвижения. В дождь там собираются лужи. Остановочного павильона нет. Специалисты говорят, что повреждения могли быть оставлены отбойным молотком. Ожидается комментарий из ивановской мэрии.
ключевые слова: остановка
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Комментарии (2)
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- а судьи кто?29 минут назадВидимо кто-то сдал в чермет!
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- Alexander Umnikov27 минут назадСледов молотка не видно. А вот на то. что что-то тажеловесное заехало и продавило асфальт - похоже.
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