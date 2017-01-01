Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

34 минуты назад

Неопознанная дорожная техника привела в негодность одну из остановок в Иванове

ФОТО


Пассажиры и жители ближайших домов обнаружили серьезные повреждения на остановке общественного транспорта на улице Генерала Хлебникова в Иванове. Остановка - одна из последних, мало пассажиров ей пользуются. Однако повреждения делают участок непригодным для пешего передвижения. В дождь там собираются лужи. Остановочного павильона нет. Специалисты говорят, что повреждения могли быть оставлены отбойным молотком. Ожидается комментарий из ивановской мэрии.



ключевые слова: остановка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 515
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									а судьи кто?								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо кто-то сдал в чермет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Следов молотка не видно. А вот на то. что что-то тажеловесное заехало и продавило асфальт - похоже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода
				
сегодня, 08:57

				

				Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода 
									
								

					
	 Подробности большой полицейской погони в Иванове
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4967						
    •