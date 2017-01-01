Неопознанная дорожная техника привела в негодность одну из остановок в Иванове

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Пассажиры и жители ближайших домов обнаружили серьезные повреждения на остановке общественного транспорта на улице Генерала Хлебникова в Иванове. Остановка - одна из последних, мало пассажиров ей пользуются. Однако повреждения делают участок непригодным для пешего передвижения. В дождь там собираются лужи. Остановочного павильона нет. Специалисты говорят, что повреждения могли быть оставлены отбойным молотком. Ожидается комментарий из ивановской мэрии.

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