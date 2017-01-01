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Задержание автоугонщика в Иванове после длительной погони
ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, в Иванове пьяный водитель, незаконно завладевший автомобилем, стал виновником трех ДТП.
Напомним, 2 мая в дежурную часть ГИБДД поступила информация о том, что с улицы Варенцовой областного центра угнан автомобиль Хендэ Элантра. По городу был введен оперативный план «Перехват» по розыску данного автомобиля, и в 17:30 он был замечен в районе ДСК. Сотрудники полиции и Росгвардии начали преследование водителя, однако на требования об остановке он не реагировал, передвигался по городу на большой скорости и создавал аварийные ситуации.
Так, на пересечении улиц Лежневской и Кирякиных уходящий от преследования автомобиль Хендэ Элантра сначала совершил столкновение с Нивой, а затем, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, сбил переходившего проезжую часть по «зебре» 29-летнего мужчину. С ушибом головы и ссадинами он доставлен в 7-ю горбольницу.
Задержать автомобиль удалось во дворе одного из домов на улице 2-я Запрудная. За рулем оказался 30-летний житель областного центра. На момент задержания водитель был с признаками опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД. Кроме того, он уже был лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.
Задержанный для дальнейших разбирательств доставлен в отдел полиции.
На видео – окончание полицейской погони и задержание увтоугонщика.
Видео предоставлено пресс-службой УГИБДД по Ивановской области
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