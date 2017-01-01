Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:01

Ивановец завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по каратэ

ФОТО


28-30 апреля в Сочи проходило Первенство России по каратэ (12-13 лет) и Всероссийские соревнования по каратэ (10-11 лет). В поединках принимали участие юные спортсмены из 56 регионов России. Общее количество участников превысило 900 человек.

Воспитанник ивановской спортшколы № 9 Богдан Лебедев завоевал серебряную медаль в индивидуальном кумитэ среди мальчиков 10-11 лет в весовой категории до 30 кг. Прежде чем попасть в финал, он победил 5 соперников, но в решающей схватке уступил спортсмену из Самарской области.

Спортсмен тренируется под руководством тренеров-преподавателей ДЮСШ №9 Евгения Болдина и Амирана Рухая.

Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области



ключевые слова: спорт каратэ
  • оцените новость:
  • (0)
  • 202
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода
				
сегодня, 08:57

				

				Летел на запредельной скорости, проколол шины, сбил пешехода 
									
								

					
	 Подробности большой полицейской погони в Иванове
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4968						
    •