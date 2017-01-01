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сегодня, 12:01
Ивановец завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по каратэ
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28-30 апреля в Сочи проходило Первенство России по каратэ (12-13 лет) и Всероссийские соревнования по каратэ (10-11 лет). В поединках принимали участие юные спортсмены из 56 регионов России. Общее количество участников превысило 900 человек.
Воспитанник ивановской спортшколы № 9 Богдан Лебедев завоевал серебряную медаль в индивидуальном кумитэ среди мальчиков 10-11 лет в весовой категории до 30 кг. Прежде чем попасть в финал, он победил 5 соперников, но в решающей схватке уступил спортсмену из Самарской области.
Спортсмен тренируется под руководством тренеров-преподавателей ДЮСШ №9 Евгения Болдина и Амирана Рухая.
Фото: департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
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