В Иванове на текстильном складе у Введенского монастыря произошел пожар

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Сообщение о возгорании в текстильном складе на Шереметевском проспекте неподалеку от Введенского женского монастыря поступило сегодня около 06.40. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение внутренней отделки склада и текстильной продукции. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 31 человек и 9 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

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