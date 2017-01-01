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сегодня, 11:54
В Иванове на текстильном складе у Введенского монастыря произошел пожар
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Сообщение о возгорании в текстильном складе на Шереметевском проспекте неподалеку от Введенского женского монастыря поступило сегодня около 06.40. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение внутренней отделки склада и текстильной продукции. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 31 человек и 9 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
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