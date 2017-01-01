Ивановец задушил пришедшую к нему в гости знакомую

По факту убийства возбуждено уголовное дело





Как мы сообщали ранее, 2 мая в квартире одного из домов на улице Ташкентской в Иванове был обнаружен труп 63-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Сегодня в СУ СКР по Ивановской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. И рассказали некоторые подробности преступления.

По данным следствия, 1 мая женщина зашла в гости к своему знакомому. Между ними произошла ссора, во время которой 57-летний ивановец нанес гостье несколько ударов по голове, а затем душил ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. От него получена явка с повинной. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу.

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