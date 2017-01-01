Начался прием заявок на уличную торговлю живыми цветами 9 мая в Иванове

Разрешения на торговлю выдаются на безвозмездной основе





9 мая у Мемориала героям фронта и тыла в Иванове состоится торжественный митинг и парад воинов Ивановского гарнизона.

Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова объявляет о приеме заявок на осуществление уличной торговли живыми цветами 9 мая на Шереметевском проспекте.

Заявку можно подать по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 522, факс 8(4932) 59-46-66, e-mail: econ@ivgoradm.ru. Разрешения на торговлю выдаются городским управлением экономического развития и торговли на безвозмездной основе.

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