В Иванове молодой человек украл из магазина 15 плиток шоколада

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





В полицию поступило заявление от заместителя директора продуктового магазина, расположенного на улице Маршала Жаворонкова в областном центре. Девушка сообщила, что неизвестный похитил с прилавка магазина 15 плиток шоколада. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники опросили персонал магазина и установили приметы предполагаемого преступника. Вскоре подозреваемый в краже шоколада был задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался 27-летний ивановец.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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