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Новости

31 минуту назад

В сгоревшей в Ивановской области иномарке найден труп мужчины

ФОТО


В минувшие сутки в Ивановской области пожарным пришлось трижды выезжать на тушение автомобилей.

Вечером 2 мая на улице Молодежной в деревне Луговое Кинешемского района загорелась иномарка «Пежо». Огонь был локализован на площади 6 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на водительском сидении машины было обнаружено тело человека, его личность на данный момент устанавливается, как и причина пожара.

По словам местных жителей, которые передает портал Кинешемец.RU, погибший – бывший сотрудник ГИБДД. В последнее время работал в кинешемском полицейском спецприемнике.

2 мая утром в Ильинском районе на автодороге Иваново-Ильинское у поворота на село Алексеевское горел «ВАЗ-21015». А в ночь на 3 мая в гаражном кооперативе на улице Кудряшова в Иванове тушили «ВАЗ-2114». Причины пожаров устанавливаются.



ключевые слова: пожар автомобиль труп
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