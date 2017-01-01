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Новости

42 минуты назад

Начался процесс перевода сотрудников «Автокрана» в новое юрлицо

Название нового предприятия будет выбрано в ближайшее время


2 мая состоялась встреча трудового коллектива завода «Автокран» с генеральным директором компании-инвестора Игорем Кульганом и заместителем председателя правительства Ивановской области Светланой Давлетовой.

Игорь Кульган сообщил сотрудникам о планах по развитию производства и ответил на наболевшие вопросы.

Он проинформировал о начале процесса перевода сотрудников на работу в новое юридическое лицо с 11 мая. Название нового предприятия, по его словам, будет выбрано в ближайшее время с учетом мнения трудового коллектива.

Игорь Кульган подчеркнул, что во время переоформления сотрудников работа предприятия будет продолжена в прежнем режиме, остановки производства не предполагается. Планируется изменение структуры выплаты заработной платы с доведением ее базовой части с 50 до 80-90%, а также переход на пятидневную рабочую неделю с 8-часовым рабочим днем.

«Финансовая поддержка основных кредиторов завода – ПАО «Сбербанк» и Государственной транспортной лизинговой компании – позволит наполнить оборотными средствами новое предприятие и возобновить производство», – отметил Игорь Кульган. Согласно бизнес-плану, в мае на заводе намечено произвести 38 единиц автокранов, к концу года выпуск техники будет доведен до 60-70 единиц в месяц, в 2018 году планируется выпустить 1300 автокранов.

В ходе встречи с коллективом также были затронуты вопросы дальнейшего развития и модернизации предприятия.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



ключевые слова: завод "Автокран"
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